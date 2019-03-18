شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون ينصبون خيمة شرق سلفيت وآخرون يضعون كرفانات متنقلة شرق قلقيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصب مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، خيمة كبيرة على دوار حارس شرق مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن أعدادا كبيرة من المستوطنين يتواجدون داخل الخيمة، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتخوف المواطنون من أن تكون الخيمة بداية لسلسلة اعتداءات بحق ممتلكاتهم ومنازلهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أغلقت أمس مداخل قرى كل من كفل حارس، وحارس، ودير استيا، للبحث عن منفذ عملية إطلاق النار التى وقعت بالقرب من مستوطنة "أرئيل".

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من ناحية أخرى، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قيام المستوطنين بنصب عدد من البيوت المتنقلة "كرفانات" شرق محافظة قلقيلية شمال الضفة.

وأكدت الهيئة، أن المستوطنين نصبوا البيوت المتنقلة بالقرب من مستوطنة " قدوميم" فى الجهة الجنوبية الشرقية لبلدة كفر قدوم، بحماية وانتشار واسع لجنود الاحتلال فى المنطقة، وعلى الطريق الواصلة بين نابلس وقلقيلية.