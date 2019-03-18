شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لرؤساء أركان الجيش من سوريا وإيران والعراق فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة الوطن السورية اليومية اليوم الاثنين إن رؤساء أركان جيوش سوريا وإيران والعراق سيعقدون اجتماعا نادرا فى دمشق لمناقشة "سبل مكافحة الإرهاب". ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل بشأن الموضوعات الأخرى المطروحة للمناقشة فى الاجتماع ولا توقيته المحدد أو مكانه.

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