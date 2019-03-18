شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعلن عن الموسم الثالث لمبادرة "صناع أمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى، عن الموسم الثالث لمبادرة "صناع أمل"، لمساعدة الناس فى المجالات التعليمية والصحية والإنسانية والثقافية، حيث من المقرر تكريمهم بمكافأة تصل إلى مليون درهم، حيث تأتى ضمن مبادرات الشيخ محمد بن راشد العالمية.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "مطلوب للعمل معنا.. صناع أمل فى عالمنا العربى.. نذروا أنفسهم لمساعدة الناس ومنفعة الناس.. نريد قصصهم.. لتكريمهم وليكونوا قدوات لغيرهم.. أى صانع أمل فى المجال التعليمى أو الصحى أو الإنسانى أو الثقافى أو البيئى أو غيره هو رصيد لنا جميعا فى بنك الخير والأمل".

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وتابع حاكم دبى "كل واحد منا فيه بذرة خير.. وكل واحد فينا قادر على العطاء.. وكل إنسان له موهبة يمكن تسخيرها لخدمة مجتمعه.. والنهر يبدأ بقطرات.. واستئناف الحضارة يحتاج لعطاء ومبادرات.. وصناعة الأمل فى منطقتنا تعادل صناعة الحياة.. نحن بحاجة لكل قصة أمل".







