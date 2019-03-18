شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لجميع منسوبي حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر مدير عام حرس الحدود الفريق عواد البلوي، قراراً بترقية 4776 فرداً من منسوبي حرس الحدود إلى مختلف الرتب العسكرية. وشملت الترقيات في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود، وتسري الترقيات اعتباراً من 10 رجب 1440.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة لجميع منسوبي حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.