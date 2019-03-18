شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحذر: الوقوف على «خط المشاة» مخالفة غرامتها 300 ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور أن الوقوف على خط المشاة أثناء الإشارة حمراء، يُعد من مخالفات تنظيمات السير على الطرق، ويُعرّض فاعله للغرامة المالية.

وأوضحت أن مخالفة تنظيمات السير على الطرق يُعاقب عليها بغرامة مالية لا تقل عن 150 ريالاً ولا تزيد على 300 ريال.