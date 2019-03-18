شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحذر: الوقوف على «خط المشاة» مخالفة غرامتها 300 ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الإدارة العامة للمرور أن الوقوف على خط المشاة أثناء الإشارة حمراء، يُعد من مخالفات تنظيمات السير على الطرق، ويُعرّض فاعله للغرامة المالية.
وأوضحت أن مخالفة تنظيمات السير على الطرق يُعاقب عليها بغرامة مالية لا تقل عن 150 ريالاً ولا تزيد على 300 ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» يحذر: الوقوف على «خط المشاة» مخالفة غرامتها 300 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.