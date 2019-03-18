شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة مأساوية في رفحاء.. عاملة منزلية تُنهي حياتها بجرعة «سُّم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - رفحاء:

أقدمت عاملة منزلية في محافظة رفحاء بالحدود الشمالية، على الانتحار مساء أمس الأحد، وذلك بتجرع مادة “السُم”، ما أفضى إلى موتها.

وكشفت مصادر أن العاملة المنزلية من جنسية إفريقية، وأنها قامت بشرب مادة علاج الجرب، وجرى نقلها إلى مستشفى رفحاء المركزي في محاولة إنقاذها لكنها فارقت الحياة.

وكشفت المصادر أن شرطة محافظة رفحاء باشرت موقع الحادثة، وبدأت بإجراء تحقيقاتها لمعرفة دوافع الانتحار وكشف مسبباته.