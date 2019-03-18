شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن ينهي معاناة والدته مع الغسيل الكلوي.. ويتبرع لها بكليته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أنهى مواطن بجدة يوم أمس الأحد معاناة والدته مع الغسيل الكلوي؛ إذ تبرع لها بإحدى كليتيه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد معاناة والدته من جراء غسيل الكلى سنة كاملة.
وتفصيلاً، تبرع أحد منسوبي بلدية العقيق بمنطقة الباحة، المواطن “صالح بريك القثامي”، بإحدى كليتيه لوالدته؛ لينهي بذلك معاناتها مع الغسيل الكلوي الذي عانته كثيرًا طوال الفترة الماضية.
وقرر “القثامي” التبرع بإحدى كليتيه لوالدته إيمانًا منه بأن التبرع لوالدته واجب. وقد خضع للفحوصات اللازمة بالمستشفى التخصصي بجدة قبل عملية زراعة الكلية، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن ينهي معاناة والدته مع الغسيل الكلوي.. ويتبرع لها بكليته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.