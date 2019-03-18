شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستئناف الإدارية بالشرقية» تُصدر أول أحكامها لمتضرري الصندوق العقاري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية اليوم الاثنين الموافق 11 رجب من عام 1440 أول أحكامها ضد الصندوق العقاري.

وأيدت المحكمة الآلاف من الأحكام الابتدائية التي صدرت لصالح متضرري الصندوق العقاري من المحاكم الإدارية في الدمام وحفر الباطن والجوف وعرعر.

ونصت الأحكام على إلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري الذي بموجبه حول مستفيديه للبنوك التجارية متخلياً عن دوره في الإقراض من رأس ماله.

وألزمت المحكمة الصندوق العقاري بالالتزام بالفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 / 1435 القاضي باستثناء مستفيدي الصندوق العقاري الذين تقدموا بطلبات قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 من تنظيم الدعم السكني، وألزم الصندوق العقاري بمعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني وإقراض كل مستفيد 500 ألف ريال من رأس ماله.

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وفي التفاصيل أكد أحمد القحطاني المتحدث باسم متضرري الصندوق العقاري حصولهم على حكم ابتدائي لصالحهم في شهر 5 من عام 1439 واستأنف عليه الصندوق العقاري ورفعت قضاياهم إلى محكمة الاستئناف، وحددت لهم محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية موعد في هذا اليوم الاثنين الموافق 11 رجب من عام 1440.

وطالب القحطاني الصندوق العقاري بسرعة التنفيذ لأحكام القضاء ورفع الضرر عن المتضررين.

جدير بالذكر أن الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية كانت قد عقدت جلستها القضائية في تمام الساعة الثامنة صباحاً ونطقت بالحكم لصالح متضرري الصندوق العقاري مؤيدة بذلك آلاف الأحكام التي أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح المتضررين المتقدمين بقضاياهم في أربع محاكم إدارية في كل من الدمام وحفر الباطن والجوف وعرعر.

وتعد هذه هي الجلسة الأولى في محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية ويتبعها العديد من الجلسات المتتابعة في الأيام المقبلة لإنهاء جميع المعاملات المرفوعة ضد الصندوق العقاري.

كما تعد محكمة الاستئناف الإدارية في الدمام هي آخر محكمة تحكم في قضية متضرري الصندوق العقاري، حيث سبقتها أربع محاكم استئناف في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها.

وبهذا يسدل الستار على قضية متضرري الصندوق العقاري ويفقد الصندوق كل الفرص في الحكم لصالحه ولم يبقَ بعد هذه الخطوة إلا الاستسلام لأحكام القضاء التي تجاوزت إلى هذه اللحظة أكثر من 50 ألف حكم نهائي وكذلك 100 ألف حكم ابتدائي تنتظر دورها في محاكم الاستئناف.