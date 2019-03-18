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انتشال جثمان مواطن غرق في بئر بعمق 40 مترًا

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محمد النحاس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثمان مواطن غرق في بئر بعمق 40 مترًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة رنية جثمان غريق يعود لمواطن بعد أن سقط في بئر في منطقة أثلة.

وتفصيلاً؛ تبلغت شرطة محافظة تربة عن حضور أشخاص يفيدون بأن والدهم سقط داخل بئر بمنطقة أَثَلَة التابعة لمحافظة رنية، والتي تبعد عنها 50 كيلو شمالاً فيما باشر الدفاع المدني موقع البلاغ مساء أمس، واتضح غرق المواطن في البئر وتم انتشال جثمان الغريق متوفى من بئر قطرها من 7 إلى 10 أمتار وعمق 40 مترًا ومنسوب مياه 30 مترًا.

وما زالت التحقيقات جارية في الحادثة من قِبل الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الشرطة، فيما يجري استلام ذويه الجثمان، الذي تم نقله من قِبل الدفاع المدني لمستشفى رنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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