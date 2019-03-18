الان تتابع الكويت: المباحث الجنائية توقف سعوديا اعتدى على هندي وسلبه متعلقاته والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الكويت - الخليج 365
ألقت الجهات الأمنية في الكويت القبض على مواطن سعودي انتحل صفة رجل أمن، وسلب متعلقات هندي وهاتفه الذكي بعد تقييده بحبل والاعتداء عليه بالضرب.
وأوضحت وسائل إعلام كويتية أن وافداً هنديا تقدم ببلاغ يفيد بتعرضه للضرب والسرقة على يد شخص مجهول، ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة، وسُجّلت قضية انتحال صفة وسلب بالقوة وأحيلت إلى رجال المباحث.
وبعد البحث والتحري، حددت المباحث هوية المتورط في القضية، واتضح أنه سعودي، حيث تم نصب كمين له في إحدى المناطق، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه بعد مقاومة شديدة منه، وتم اقتياده إلى مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
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