نصائح لمحاربة الأرق

بعد يوم طويل قضّيته بين العمل وأداء الواجبات المنزلية وسائر المهمات، سيكون أقصى ما تطمح إليه ساعات من النوم العميق والمريح ليلاً، حتى تستعيد طاقتك لِيوم آخر.

وعلى الرغم من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، كثيراً ما يداهمنا الأرق ويمنعنا من السبات، ما جعل الخبراء والأخصائيين ينصحون بِعدم تناول "الكافيين"، والابتعاد عن شاشات الهواتف الذكية، وإعداد بيئة مناسبة للنوم.

وذكرت كاثرين بينكهام، أخصائية النوم، خلال لقائها مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هناك معلومات مغلوطة سائدة بشأن كيفية التخلص من الأرق، فالأمر أشبه بِحلقة مفرغة تتكرّر، مؤكدةً أن المصاب بالأرق يحتاج إلى اتّباع خطوات أبرزها:

1- تأخير موعد النوم:

لا تمضِ وقتاً طويلاً في فراشك، وأخِّر موعد نومك حتى تشعر بنعاس شديد، ثم انهض مبكراً في اليوم التالي.

وعلى الرغم من كون الأمر يبدو غير طبيعي، فإنه يساعد على تحفيز دورة النوم العادية لِجسمك، ويُمكّنه من الغفو سريعاً.

2-ضبْط المُنبِّه والالتزام به:

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انهض فوراً عندما يرنّ المُنبّه حتى لو لم تحصل سوى على ساعات قليلة من النوم، سيدرّب ذلك جسمك على اليقظة صباحاً ويربطه بحالة النشاط، فالبقاء في السرير خلال تلك اللحظات سيُصيبك بالدوار والمزاج السيء.

من الأفضل أن تمارس بعض التمارين أو أن تأخذ حماماً ساخناً بدلاً من محاولة النوم مجدداً.

3- تجنُّب مراقبة الساعة:

تجنَّب النظر إلى الساعة واحتساب الوقت القليل الذي ستحظى خلاله بالنوم إذا داهمك الأرق، فلن يزيدك ذلك إلا توتراً وسيجعل من الخلود إلى السبات صعباً.

4- عدم التقلّب والبقاء في السرير:

إن استيقظت فجأةً أثناء الليل ولم تستطع العودة إلى النوم بسرعة، تجنَّب البقاء في السرير والتقلّب لِوقت طويل، فهذه المحاولات الفاشلة سترفع من درجة إحباطك.

ومن الضروري في هذه الحالة، النهوض من السرير وممارسة أنشطة تساعد على الاسترخاء مثل القراءة أو المشي.