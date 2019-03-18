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وفاة اثنين بفندق في أيرلندا الشمالية والسبب غير معلوم

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قالت شرطة أيرلندا الشمالية إنَّ شخصين لقيا حتفهما في حادث أثناء حفل بمناسبة يوم القديس باتريك بفندق في كوكستاون شمالي البلاد، مساء الأحد. 

وأضافت الشرطة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "السبب المحدد للحادث لا يزال غير معلوم، لكن هناك تقارير عن تدافع في المكان". 

وذكرت الشرطة أنها تحقق في الواقعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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