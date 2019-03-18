وفاة اثنين بفندق في أيرلندا الشمالية والسبب غير معلوم

قالت شرطة أيرلندا الشمالية إنَّ شخصين لقيا حتفهما في حادث أثناء حفل بمناسبة يوم القديس باتريك بفندق في كوكستاون شمالي البلاد، مساء الأحد.

وأضافت الشرطة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "السبب المحدد للحادث لا يزال غير معلوم، لكن هناك تقارير عن تدافع في المكان".

وذكرت الشرطة أنها تحقق في الواقعة.