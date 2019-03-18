شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء الجزائرى يقوم بجولة خارجية لبحث الأحداث فى الداخل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية إن من المتوقع أن يزور رمطان لعمامرة المعين حديثا فى منصب نائب رئيس الوزراء عددا من الدول بينها روسيا والصين وبعض دول الاتحاد الأوروبى لتوضيح الأزمة فى الجزائر.
كان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة قد قام بتعيين نور الدين بدوى فى منصب رئيس الوزراء، بينما استحدث منصب نائب رئيس الوزراء، ومنحه للعمامرة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الوزراء الجزائرى يقوم بجولة خارجية لبحث الأحداث فى الداخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.