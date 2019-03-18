شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء الجزائرى يقوم بجولة خارجية لبحث الأحداث فى الداخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية إن من المتوقع أن يزور رمطان لعمامرة المعين حديثا فى منصب نائب رئيس الوزراء عددا من الدول بينها روسيا والصين وبعض دول الاتحاد الأوروبى لتوضيح الأزمة فى الجزائر.

كان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة قد قام بتعيين نور الدين بدوى فى منصب رئيس الوزراء، بينما استحدث منصب نائب رئيس الوزراء، ومنحه للعمامرة.