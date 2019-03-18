شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا لزيادة إمدادات النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودى اليوم الاثنين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من خارج المنظمة بحاجة إلى إعادة التفكير فيما إذا كانت هناك ضرورة لعقد اجتماع فى أبريل، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا لزيادة الإمدادات.
وقال خالد الفالح للصحفيين فى باكو عاصمة أذربيجان "لسنا تحت ضغط سوى (ضغط) السوق"، مضيفا أنه ليست هناك حاجة لتغيير سياسة الإنتاج حتى يونيو.
وأضاف أنه طالما ترتفع مستويات المخزونات، ستظل السياسة كما هى وإن التحالف لن يغير المسار حتى يكون هناك انخفاض فى المخزونات.
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