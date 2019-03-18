وفاة حاخام متأثرا بجراحه في عملية "سلفيت" بالضفة الغربية

ونقلت وكالة "سوا" الإخبارية الفلسطينية عن موقع (0404) العبري نبأ مقتل الحاخام "أخيعاد أيتنجر"، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في عملية إطلاق النار في سلفيت أمس الأحد.

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وكان عدد القتلى الإسرائيليين قد ارتفع، أمس الأحد، إلى 3 في عملية إطلاق نار جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، والاستيلاء على سلاح جندي وسيارته.

وكان جنديان إسرائيليان ومستوطن قد لقوا مصرعهم، في عملية مركبة "طعن وإطلاق نار" مزدوج، على مفترق مستوطنة "آريئيل"، شمال مدينة سلفيت، بالضفة الغربية، وأصيب 4 مستوطنين بجراح خطيرة، وصفت 2 منها بالميؤوس منها، أو الموت السريري. وذلك بحسب وكالة "سما".

وطعن المنفذ جنديا إسرائيليا، ثم استولى على سلاحه وأطلق النار على الجنود الآخرين، ليستقل سيارة الجنود ويلاحق باصا للمستوطنين، فيصيب 6 آخرين، ثم توجه المنفذ إلى مفترق ثالث وإطلاق النار على مستوطنين آخرين.