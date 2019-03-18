وفاة حاخام متأثرا بجراحه في عملية "سلفيت" بالضفة الغربية

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ونقلت وكالة "سوا" الإخبارية الفلسطينية عن موقع (0404) العبري نبأ مقتل الحاخام "أخيعاد أيتنجر"، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في عملية إطلاق النار في سلفيت أمس الأحد.
© REUTERS / Ronen Zvulun
وكان جنديان إسرائيليان ومستوطن قد لقوا مصرعهم، في عملية مركبة "طعن وإطلاق نار" مزدوج، على مفترق مستوطنة "آريئيل"، شمال مدينة سلفيت، بالضفة الغربية، وأصيب 4 مستوطنين بجراح خطيرة، وصفت 2 منها بالميؤوس منها، أو الموت السريري. وذلك بحسب وكالة "سما".
وطعن المنفذ جنديا إسرائيليا، ثم استولى على سلاحه وأطلق النار على الجنود الآخرين، ليستقل سيارة الجنود ويلاحق باصا للمستوطنين، فيصيب 6 آخرين، ثم توجه المنفذ إلى مفترق ثالث وإطلاق النار على مستوطنين آخرين.
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