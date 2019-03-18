روسيا تتسلم أكثر من ألف طائرة عسكرية خلال 6 أعوام

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© Sputnik . Vladimir Fedorenko
وقال درونوف: "بهذه العملية استطاعت القوات الجوية الروسية من تحديث أكثر من نصف أسطولها الجوي من خلال تلقي طائرات من طراز "سو 34" و"سو 35" و"سو 30 أس-أم"، بالإضافة إلى مروحيات من طراز "كا-52".
وأضاف قائلا: "يجري الآن تحديث القاذفات الاستراتيجية من نوع "تو 160" و"تو 95 أم أس" والتي ستكون قريبا في عهدة القوات الجوية الروسية".
وأشار درونوف إلى أنه في عام 2019، سيقوم المجمع العسكري الروسي بالتكفل بنسبة 100% للأعتدة والأسلحة المسلمة للقوات الروسية.
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