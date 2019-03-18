روسيا تتسلم أكثر من ألف طائرة عسكرية خلال 6 أعوام

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ونقل العميد الروسي سيرغي درونوف لمجلة "كراسنايا زيفزدا" الروسية أن القوات الجوية الروسية تسلمت على مدى الست سنوات الماضية قطعا جوية مختلفة شملت طائرات ومروحيات حديثة.

وقال درونوف: "بهذه العملية استطاعت القوات الجوية الروسية من تحديث أكثر من نصف أسطولها الجوي من خلال تلقي طائرات من طراز "سو 34" و"سو 35" و"سو 30 أس-أم"، بالإضافة إلى مروحيات من طراز "كا-52".

وأضاف قائلا: "يجري الآن تحديث القاذفات الاستراتيجية من نوع "تو 160" و"تو 95 أم أس" والتي ستكون قريبا في عهدة القوات الجوية الروسية".

وأشار درونوف إلى أنه في عام 2019، سيقوم المجمع العسكري الروسي بالتكفل بنسبة 100% للأعتدة والأسلحة المسلمة للقوات الروسية.