روسيا تعثر على "إرث عسكري" في منطقة الجولان

وقال القائد العسكري نوماخادجيف: " كنا نقوم بإعداد وتركيب نقطة مراقبة على الخط الفاصل بين سوريا وإسرائيل وخلال العمل اكتشفنا في الأرض مادة صلبة تبين بعد الكشف عليها أنها دبابة سوفياتية من نوع (تي 34)".

وأضاف قائلا: "بعد سحب الدبابة من الحفرة والكشف عليها تبين أنها موجودة في المكان منذ عام 1973، ولم نقدر إبقاء الدبابة على حالها فقمنا بإعادة صيانتها وتنظيفها خصوصا مع اقتراب موعد الـ 75 للنصر على الفاشية والحرب العظمى".

© Sputnik . Grigoriy Sysoev الدبابة تي 34-85 Advertisements

وتقع هضبة الجولان في أقصى جنوب غرب سوريا. وتقدر مساحتها الإجمالية بـ 1860 كيلومترا مربعاً، ويتراوح عدد سكانها، وفق تقديرات رسمية سورية، نحو 20 ألف مواطن سوري.

ويذكر أنه في الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 1981، اتخذت إسرائيل قراراً بضم الجولان وتطبيق القانون الإسرائيلي عليه.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، بعد 3 أيام من الإجراء الإسرائيلي، القرار /497 / الذي يرفض الإجراء الإسرائيلي جملة وتفصيلا ويؤكد أن جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية لتغيير طابع الجولان السوري ملغاة وباطلة.