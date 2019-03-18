6 نقابات تعلن رفضها لقاء رئيس الوزراء الجزائري بشأن مشاورات تشكيل الحكومة

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الجزائر — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم في المراحل التعليمية الثلاث مسعود بوذيبة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "تم الاتفاق بين النقابات الست المشاركة في التكتل النقابي المستقل، بعدم قبول دعوة رئيس الحكومة المكلف، وعدم المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة".
© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
في سياق متصل، نظم عمال في حقل حاسي الرمل الجزائري للغاز، أمس الأحد، احتجاجا محدودا دون تأثر الإنتاج، في أحدث حلقة من الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير السياسي الفوري.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بشركة "سوناطراك" الحكومية القول إن عمال في حقل حاسي الرمل الجزائري للغاز ينظمون احتجاجا محدودا دون تأثر الإنتاج.
وأضاف منير صخري، مدير إدارة الاتصالات بشركة سوناطراك، "الإنتاج في حاسي مسعود وحاسي الرمل لا يزال يتدفق كالمعتاد"، مؤكدا أنه كانت هناك "بعض الاحتجاجات المحدودة التي لم تؤثر على نشاطنا".
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