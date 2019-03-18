مقتل جنديين عراقيين باشتباكات مع "بي كا كا" الإرهابي

نينوى/سرهاد شاكر/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، مقتل جنديين خلال اشتباكات اندلعت مساء أمس، مع عناصر من تنظيم بي كا كا الإرهابي، في قضاء سنجار غربي نينوى (شمال).

وقالت خلية الاعلام الحربي (تتبع للدفاع) في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، أن "عناصر من بي كا كا اعتدت على سيطرة أمنية تابعة للفوج الاول/لواء 72، بعد ان طالبهم جندي باستحصال الموافقات الامنية بغية السماح لها باجتياز النقطة".

وأضاف "قامت تلك القوات بدهس الجندي والاعتداء على السيطرة ونشب على اثرها اشتباك بين الطرفين أسفر عن استشهاد جنديين من قوات الفوج الأول وإصابة خمسة من عناصر بي كا كا".

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وفي وقت سابق أمس، نقل مراسل الخليج 365، عن مصادر أمنية محلية، أن الاشتباكات اندلعت شمال قضاء سنجار؛ وأدت إلى مقتل عنصرين من ميليشيات ما تسمى بـ"وحدات مقاومة سنجار" المقربة من "بي كا كا" الإرهابية وإصابة إثنين آخرين.

وأضافت أن الاشتباكات، كذلك، أدت الى مقتل جندي عراقي وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووجدت منظمة "بي كا كا" الإرهابية موطأ قدم في قضاء سنجار خلال الفوضى التي رافقت اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للقضاء صيف 2014.

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