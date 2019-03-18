هنا.. رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القدرات لطلاب الثانوية

صحيفة الخليج الالكترونية

من المنتظر أن يعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، اليوم الاثنين، عن نتائج اختبار القدرات “ورقي” لطلاب الثانوية، بعد الانتهاء من كافة عمليات الفرز والتحليل والتدقيق لنتائج المختبرين، وتحدد موعد الإعلان عن درجات القياس اليوم، لمن أدى اختبارات الفترة الثانية خلال العام الدراسي الحالي.

ويمكن الاستعلام عن نتائج قياس القدرات عبر موقع qiyas results القدرات العامة 1440، ويقوم العديد من طلاب الثانوية بالبحث عن نتيجة نتائج القدرات للفترة الأولى من نتائج قياس القدرات الورقية.

رابط نتائج اختبار القدرات العامة

كما يمكنك الحصول علي نتائج القدرات عبر الموقع الرسمي ويمكنك التعرف علي النتيجة عبر الخطوات التالية :

أولا يجب الدخول إلى رابط موقع قياس للاستعلام عن نتائج التحصيل الدراسي (هنا).

ثانيا قم بالانتقال إلى صفحة الاختبارات.

ويتيح الموقع الاختيار بين أمرين للاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين وسوف نعرضهم عليكم الآن: الاختيار الأول من خلال رقم السجل المدني. الاختيار الثاني من خلال رقم الاشتراك.

ثم بإدخال رمز التحقق الموضح للمستخدم.

اضغط على كلمة بحث الدخول حتى تصل إلى صفحة نتائج اختبار التحصيل الدراسي.

وفي حالة عدم امتلاك ملف مشترك يمكنك إنشاء واحد جديد من هنا .

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نتائج موهبة 1440هـ

ويعتبر اختبار قياس القدرات هو مقياس لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، حيث تم الانتهاء من اختبار القدرات العامة 1440 يوم السبت الموفق 23 فبراير 2019 ، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة بعد مراجعتها وتدقيق الإجابات ومراجعة بيانات المختبرين.

وتم الإعلان عن النتيجة يوم الاثنين 4 رجب 1440 من الصفحة الرسمية للمشروع الوطني للقياس علي حسابها في موقع التواصل تويتر ويمكن الاستعلام عن نتائج موهبة عن طريق موقع مواهب من هنا .

نتائج اختبار القدرات

وسيتم الإعلان عن نتيجة قياس القدرات فور الانتهاء منها ويمكنكم الحصول عليها برقم الهوية، كما يمكنك إجراء الاختبارات لـ5 مرات من أجل رفع وتحسين الدرجات، وكما يمكنك إجراء الاختبار للمرة السادسة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ إجراء الاختبار الأول.