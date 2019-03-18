إنتر ينتزع فوزاً مثيراً من #ميلان في “ديربي الغضب”

الخليج - د ب أ

انتزع فريق إنتر ميلان المركز الثالث بالدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تمكن من التغلب على غريمه اللدود ومضيفه ميلان 3-2 في مباراة “ديربي الغضب” التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري.

وتقدم إنتر ميلان بهدف ماتياس فيتشينو في الدقيقة الثالثة وأضاف ستيفن دي فري الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 51، ثم سجل تيموي باكايوكو الهدف الأول لميلان في الدقيقة 57 ثم أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 67 من ركلة جزاء ثم عاد ميلان وقلص الفارق بهدف ثان سجله ماتيو موساشيو في الدقيقة 70.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام ميلان الذي تراجع للمركز الرابع.

يذكر أن هذا الفوز هو السادس عشر لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل خمس، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في تسع.