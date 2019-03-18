توقعات #الطقس.. سماءً غائمة جزئيًا وعوالق ترابية على هذه المناطق

الخليج - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة، الطائف) فيما تأثر العوالق الترابية و الأتربة المثارة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.