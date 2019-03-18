شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تُنبه: رياح وغبار على نجران.. وأمطار رعدية على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الاثنين)، من استمرار النشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، والطريق الواصل بين نجران وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

كما أصدرت “هيئة الأرصاد” تنبيهاً من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة، ومحافظة المندق، والعقيق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة، مفيدةً أنها هذه الحالة المطرية تبدأ الساعة الواحدةً ظهراً وستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين عدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.