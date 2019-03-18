“بروجكت كوجناك”.. منصة ألعاب جديدة يطلقها “سناب شات”

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشفت شبكة سناب، عن عزمها إطلاق منصة جديدة للألعاب في مطلع أبريل المقبل، مما حدا بأسهم الشبكة إلى الارتفاع بنسبة 3%.

وذكرت خدمة الأخبار على الإنترنت “تشدار” أن منصة الألعاب، التي تحمل الاسم الرمزي “بروجكت كوجناك”، ستحتوي على عدد قليل من الألعاب من المطورين الخارجيين المصممة للعمل بشكل خاص في تطبيق سناب شات.

وأضاف التقرير أن الكشف عن مبادرة الألعاب الجديدة سيكون في قمة سناب الأولى من نوعها لشركاء المحتوى والمطورين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في 4 أبريل المقبل، إلى جانب إعلان مبادرات الفيديو مثل المزيد من العروض الأصلية.