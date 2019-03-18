الان تتابع “بروجكت كوجناك”.. منصة ألعاب جديدة يطلقها “سناب شات” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
كشفت شبكة سناب، عن عزمها إطلاق منصة جديدة للألعاب في مطلع أبريل المقبل، مما حدا بأسهم الشبكة إلى الارتفاع بنسبة 3%.
وذكرت خدمة الأخبار على الإنترنت “تشدار” أن منصة الألعاب، التي تحمل الاسم الرمزي “بروجكت كوجناك”، ستحتوي على عدد قليل من الألعاب من المطورين الخارجيين المصممة للعمل بشكل خاص في تطبيق سناب شات.
وأضاف التقرير أن الكشف عن مبادرة الألعاب الجديدة سيكون في قمة سناب الأولى من نوعها لشركاء المحتوى والمطورين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في 4 أبريل المقبل، إلى جانب إعلان مبادرات الفيديو مثل المزيد من العروض الأصلية.
كانت هذه تفاصيل خبر “بروجكت كوجناك”.. منصة ألعاب جديدة يطلقها “سناب شات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.