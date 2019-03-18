فيراري تعيد فحص سيارات بسبب عيوب الصناعة

أعلنت شركة فيراري "Ferrari" الإيطالية العملاقة أنها بصدد استدعاء نحو 2700 سيارة مرة أخرى بسبب عيوب الصناعة.

وأكدت فيراري أن العيوب متعلقة بوجود بعض المشاكل الخاصة في آلية فتح وغلق أبواب السيارة بالنسبة لبعض الطرازات، ووجود خلل يؤدي إلى تسريب الوقود لإصدارات أخرى.

ووفقا لموقع motor1.com فإن فيراري "Ferrari" سبق لها القيام باستدعائين يرجع تاريخهما إلى 14 فبراير/ شباط 2019 حيث شمل الاستدعاء الأول بعض السيارات من طرازي GTC4Lusso T و GTC4Lusso بعد اكتشاف عيب صناعة مشترك متعلق بآلية تعذر فتح باب السيارة باستخدام مقبض الباب الخارجي خاصة من النسخ المنتجة بين عامي 2018-2019.

وأوضحت فيراري "Ferrari" أن الشركة سوف تقوم بفحص سيارات طرازي GTC4Lusso T وGTC4Lusso والتي يبلغ عددها نحو 500 مركبة في أسواق أمريكا الشمالية في حال ظهور عيوب الصناعة المتعلقة بالأبواب.

Advertisements

وفيما يخص الاستدعاء الثاني الذي قامت به فيراري "Ferrari" لسياراتها فشمل مجموعة أكبر من الطرازات لوجود عيب صناعة تتعلق بالجهاز الفاصل لأبخرة الوقود، وهو ما قد يتسبب بحريق جزئي أو كلي في السيارات التي تعاني من هذا الخلل.

وشمل الاستدعاء الثاني طرازات مثل موديل 2017 للسيارة لا فراري ابيترا "LaFerrari Aperta " ونسخ 2018-2019 من طراز جي تي بي 488 "GTB 488" بجانب كل من سيارات سبايدر 488 "Spider 488" وسوبر فاست 812 "SuperFast 812" وأخيرا إصدار 2019 من سيارة فيراري بيستا "Ferrari Pista".

وأوضحت فيراري "Ferrari" أنها ستقوم بفحص جميع السيارات التي قدم أصحابها طلبات للتأكد من خلوها من عيوب الصناعة في 14 أبريل 2019 كما سيتم إصلاح الأعطال واستبدال قطع الغيار التالفة بأخرى جديدة مجانا دون أي مصاريف.