مبعوث الامم المتحدة: حماس قمعت تظاهرات غزة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف

دان مبعوث للأمم المتحدة الأحد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة واتهم القوات الامنية التابعة لها بقمع الاحتجاجات السلمية بعنف في القطاع.

ومنذ الخميس تظاهر مئات الفلسطينيين في عدة مواقع في القطاع احتجاجا على غلاء المعيشة.

واستخدمت القوات الأمنية العنف لتفريق المتظاهرين كما اعتقلت العشرات وبينهم صحافيون وناشطون في مجال حقوق الانسان، وفق منظمات حقوقية.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في بيان "أدين بشدة حملة الاعتقالات والعنف التي استخدمتها قوات الأمن التابعة لحركة حماس ضد المتظاهرين، بمن فيهم النساء والأطفال، في غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية".

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واضاف "أشعر بالقلق بشكل خاص من الضرب الوحشي للصحافيين والموظفين في اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان ومداهمة المنازل".

وأشار الى أن "أهالي غزة الذين طالت معاناتهم احتجوا على الوضع الاقتصادي المؤلم وطالبوا بتحسين نوعية الحياة في القطاع. هذا حقهم في الاحتجاج بدون خوف من الانتقام".

وحماس التي تسيطر على غزة منذ إبعاد منافستها حركة فتح عام 2007 لم تعلق بعد على اتهامات ملادينوف.