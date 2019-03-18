شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير 142 عبوة ناسفة جنوب الفلوجة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات محافظة الأنبار العراقية اليوم الاثنين، عن تفجير 142 عبوة ناسفة وخمسة أحزمة ناسفة جنوب مدينة الفلوجة. وقال قائد العمليات اللواء الركن محمود الفلاحى ـ فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) ـ إن القوات قامت بتفجير 142 عبوة ناسفة وخمسة أحزمة ناسفة فى مناطق البويوسف والنعيمية والبوجاسم جنوب الفلوجة، وإن تلك العبوات الناسفة والاحزمة الناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى. يذكر أن القوات الأمنية تواصل منذ منتصف عام 2016، بعد إعلان تحرير الفلوجة، تطهير المناطق الجنوبية للفلوجة خارج مركز المدينة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى من العبوات الناسفة والتى غالبا ما تتسبب بقتل عدد من المواطنين هناك.

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