شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تنازل الأب.. تعليم جازان تنفي تلقيها شكوى اعتداء معلم على طالب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

نفت إدارة التعليم بجازان تلقيها أي شكوى من ولي أمر طالب، بشأن تعدي معلم على ابنه بالضرب.

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وأكد المتحدث باسم التعليم يحيى عطيف وفقا لـ «عكاظ»، أنه لم تصل أي شكوى بهذا الأمر، وقال: «الإجراءات النظامية واضحة في التعامل مع مثل هذه الحالات حال التأكد منها ومعرفة تفاصيلها».

وكانت المصادر أكدت أن معلماً في مدرسة متوسطة بإحدى القرى التابعة لمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان تعدى بعصا «خيزرانة» على الطالب، مما تسبب له في علامة بارزة على (الفخذ)، رغم أن الطالب مشهود له بالتميز خُلقاً ودراسة.

وأوضحت المصادر أن تدخل الوسطاء من زملاء المعلم، دفع الأب للتنازل عن حق ابنه، حرصاً على عدم تعريض المعلم لعقوبة نظامية تؤثر في مستقبله الوظيفي.