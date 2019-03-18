شكرا لقرائتكم خبر عن «سبّ في واتساب» يقدم 170 رجلاً وامرأة للمحاكمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
كشفت مصادر أن أكثر من 75 بلاغاً ودعوى قضائية رفعت في محافظة جدة خلال 3 أشهر أطرافها 170 رجلاً وامرأة بتهم جرائم السب والشتم والقذف عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
ونقلت المصادر أن أحكاماص صدرت ضد مدانين في قضايا سب وشتم وقذف وابتزاز عبر تطبيق (واتساب)، من أبرزها حكم بجلد مواطنة 10 جلدات لثبوت سب مواطنة أخرى، وحكم بجلد امرأتين تبادلتا السب والقذف، وحكم بجلد زوج شتم مطلقته، وجلد آخر 40 جلدة لسبه مطلقته عبر رسائل عدة.
وأشارت المصادر – وفقا لـ«عكاظ» – إلى أن المحاكم نظرت أيضا في دعاوى ابتزاز واختراق لتطبيقي «سناب شات» و«إنستقرام»، ونشر مقاطع مخلة عبر «الواتساب».
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