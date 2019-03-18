شكرا لقرائتكم خبر عن خلال فبراير.. ارتفاع أسعار 80 سلعة وانخفاض 87 والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
كشفت بيانات هيئة الإحصاء الخاصة بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية لشهر فبراير 2019 انخفاض أسعار 78 سلعة وخدمة وارتفاع أسعار 80 سلعة وخدمة أخرى من إجمالي 160 سلعة وخدمة موزعة على 5 مجموعات وهي «السلع الغذائية» و«السلع غير الغذائية»، و«الخدمات» و«الأعلاف والحيوانات الحية» و«السلع الإنشائية».
وارتفعت أسعار 43 سلعة غذائية في المملكة خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2018، حيث كانت سلعة «بطاطس وسط محلي» هي أكثر السلع ارتفاعا بنسبة 16%.
فيما انخفضت أسعار 43 سلعة أخرى وكانت سلعة «تين محلي» هي أكثر السلع انخفاضا في الأسعار بنسبة 27% في فبراير الماضي، وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار 8 سلع غير غذائية خلال شهر فبراير الماضي وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، فيما انخفضت أسعار 7 سلع أخرى وكان «مبيض الملابس – كلوركس» هو أكثر السلع ارتفاعا بنسبة 5% وارتفعت أسعار 9 خدمات في شهر فبراير الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما انخفضت أسعار 4 خدمات خلال نفس الفترة.
على صعيد الأعلاف والحيوانات الحية، ارتفعت أسعار 6 أصناف منها، وتصدرها غنم نعيمي بنسبة 11% أما في ما يخص السلع الإنشائية فقد تراجعت أسعار 23 سلعة منها خلال شهر فبراير الماضي، فيما ارتفعت أسعار 14 سلعة أخرى.
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