شكرا لقرائتكم خبر عن المسند يتوقع: استقرار الطقس يعم أجواء المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أنه من المتوقع أن تنعم المملكة بحالة استقرار في الطقس تعم أجواء المملكة.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: متوقع اليوم استقرار جوي يعم أجواءالسعودية، عدا تشكلات سحبية تتشكل فوق قمم جبال الحجاز قد تهطل منها زخات مطرية متفرقة علىالطائفوما حولها.. هذا والله أعلم.
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