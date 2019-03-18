شاهد بالفيديو: بطولة رجل مرور إماراتي تنقذ مركبة من سيول رأس الخيمة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعية اليوم الاثنين رجل مرور في دولة الامارات العربية المتحدة وهو يقوم بمحاولة سحب وإنقاذ مركبة تعطلت وسط مجرى أحد الأودية برأس الخيمة أمس.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فإن رجل المرور وجد نفسه أمام الموقف عند مروره بأحد الأودية فلم يجد أمامه حلاً والا وأن تدخل فورا في محاولة منه لسحب المركبة في عمل بطولي.