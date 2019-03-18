الان تتابع بوينغ تضع اللمسات الأخيرة على برمجيات التحكم بطائرات 737 ماكس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
أعلنت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات، أنها تجري عملية لوضع اللمسات الأخيرة لتحديث برمجياتها للتحكم في رحلات الطيران على طائراتها بوينغ 737 ماكس، بعد تحطم الطائرة الأثيوبية في الأسبوع الماضي وأخرى تابعة لشركة لاين إير في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي.
وأصدر رئيس بوينغ دينيس مويلنبرغ بياناً أمس الأحد، بعد أن أوضح وزير النقل الأثيوبي داغماويت موغيس أن “هناك أوجه تشابه واضحة بين الرحلتين القاتلتين، اللتين استخدم فيهما نفس الطراز من الطائرة”.
وقال إن شركة بوينغ تضع حالياً اللمسات الأخيرة على ما أعلن سابقاً عن تحديث للبرمجيات ومراجعة تدريب الطيارين، ما يعالج آداء التحكم في الرحلة وفقاً لنظام الأمان التلقائي، إم سي أيه إس، في إطار الاستجابة لمدخلات خاطئة لأجهزة الاستشعار، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.
وكانت السلطات الأمريكية طالبت في وقت سابق، بإتمام التحديث بحلول أبريل(نيسان) المقبل، ومن جهتها، قالت بوينغ إنها ستلتزم بالموعد.
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