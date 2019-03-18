اكتشاف علاج محتمل لعمى النهر وداء الفيل

اكتشف فريق دولي من الباحثين علاجاً محتملاً لمرضين نادرين، هما "عمى النهر" و"داء الفيل"، وذلك عن طريق قتل الديدان الطفيلية المسببة لهذه الأمراض.

وتتسبب الطفيليات المسماة بالديدان الخيطية في داء كلابية الذنب "العمى النهري" وداء الفيلاريات اللمفاوية "داء الفيل"، وكلاهما يميل إلى الحدوث في المناطق المنكوبة بالفقر في أفريقيا، ويمكن للمرء أن يصاب بالعمى في المرض الأول، والآخر يؤدي إلى تشوهات خطيرة في الجلد، وفقا للبحث الذي نشرته مجلة "Science Translational Medicine".

وتتوفر الأدوية التي تقتل الديدان خلال مرحلة اليرقات، ولكن حتى الآن، لم تكن هناك طرق معروفة لقتل الطفيل الناضج منها، وحاول العلماء طوال نصف قرن تقريبا البحث عن طرق لقتلها داخل الجسم، ووجدوا أدوية قادرة على إبطاء الضرر الذي تسببه، لكن يجب على المرضى تناولها لسنوات أو عقود.

وفي السنوات الأخيرة، اكتشف الباحثون أن نوعا من البكتيريا التكافلية المفيدة التي تسمى "Wolbachia" تصيب الديدان، وبالتالي، فإن قتل البكتيريا يقتل الديدان بشكل غير مباشر.

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ولتحقيق هذه الغاية، فحص الباحثون أكثر من 2600 دواء بحثاً عن صنف يكون مميتا لهذه البكتريا، وتوصلوا إلى عقار يدعى "tylosin A".

ووجد الباحثون أنه لم يمتص الأنسجة جيدا أثناء الاختبارات الأولية على فئران التجارب، وبعد إجراء التعديلات الضرورية، أدى نظام علاج مدته أسبوعان إلى تقليل الديدان بنسبة 90%.

أجرى الفريق البحثي بعد ذلك تجارب أوسع في الفئران والكلاب، وذكروا أنه حتى الآن كان ناجحاً دون أن يسبب أي آثار جانبية تتعلق بمشاكل في القلب والأوعية الدموية.