شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والولايات المتحدة يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مع وفد من لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الديمقراطي جون غارامندي، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وآليات تعزيز التعاون بينهما خصوصا في المجالين العسكري والدفاعي.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الجانبين بحثا أيضا، خلال اللقاء، التطورات الإقليمية الراهنة، ومواقف الأردن تجاه مختلف القضايا والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية، والتعاون الأردني الأمريكي بهذا الخصوص.
وحول عملية السلام، أكد العاهل الأردني ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والدائم استنادا إلى حل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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