شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية التونسية تنفى وجود حالات وفاة أو إصابة لمواطنيها فى حادث نيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الخارجية التونسية وجود حالات وفاة أو إصابة لتونسيين في الحادث الإرهابي الذي وقع في مسجدين بمدينة كرايستشيرش بجنوب نيوزلندا أول أمس الجمعة.

وذكرت الخارجية التونسية - في بيان اليوم الأحد - أنه لم يتم تسجيل أي حالات أو وفاة لتونسيين في هذين الحادثين الإرهابيين، وذلك استنادا إلى التقارير الواردة من السفارة التونسية بجاكرتا، التي تشرف على العلاقات التونسية مع نيوزيلندا. وأضافت الوزارة أنها تواصل متابعة هذا الموضوع، وفي انتظار استكمال كافة الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها السلطات النيوزيلندية للكشف عن هويات الضحايا والإعلان رسميا عن القائمة النهائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية التونسية تنفى وجود حالات وفاة أو إصابة لمواطنيها فى حادث نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.