- 1/2
- 2/2
موسكو — سبوتنيك. وقال رئيس قسم الشرطة العسكرية الرئيسية في وزارة الدفاع الروسية الجنرال فلاديمير إيفانوفسكي للصحفيين: "نحن الآن في منطقة مرتفعات الجولان على خط برافو، على الجانب السوري الشرقي، حيث تم إنشاء 6 مراكز مراقبة منذ نهاية العام الماضي، والتي تراقب وضع المنطقة المنزوعة السلاح، فضلاً عن مراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل. واليوم وصلنا إلى أول مركز، وبالتالي في غضون 3 أشهر تم تجهيز هذا المنصب بالكامل من الناحية الهندسية".
© REUTERS / Denis Balibouse
وأشار الجنرال إلى أن العسكريين الروس والسوريين يقومون بتدريبات مشتركة بالقرب من "خطة برافو" مؤكداً، "لدينا خطة واحدة حراسة وتأمين هذه المربع الداخلي. والخارجي على التوالي تحرسه قوات الحكومة السورية وقوات الأمن".
هذا أعلنت الأمم المتحدة العام الماضي بدءها تنفيذ عملية إعادة تدريجية لقوات حفظ السلام التابعة لها إلى خط "برافو" الفاصل بين الجزء المحتل من هضبة الجولان والجزء الواقع تحت سيطرة السلطات السورية.
يُذكر أن القوات الأممية انسحبت من المنطقة وعلقت مهامها عقب اختطاف 45 عنصراً من جنودها في أغسطس/آب 2014، وقد تم تحريرهم فيما بعد في سبتمبر/أيلول من العام ذاته، واتهمت الأمم المتحدة تنظيم "القاعدة" الإرهابي بالوقوف وراء العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية تعلن تجهيز منطقة "خط برافو" في الجولان لعودة قوات حفظ السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.