ثورة «الابتسامة» الجزائرية تغرز أنيابها في «العصب المؤلم» للسلطة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في خطوة تصعيدية جديدة لإجبار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تحقيق مطالب الحراك الشعبي الذي سار يُعرف بثورة «الابتسامة «، تتجه أنظار الإضراب إلى "قطاع النفط" العصب الحيوي للاقتصاد الجزائري الذي سيشكل ضغطا كبيرا ليس فقط على السلطة ولكن على الدول الأوروبية أيضًا.

ويعد الإضراب العام في مجالي النفط والغاز تصعيدا مقلقا في الجزائر، حيث تعتمد ميزانية الدولة عليهما، بينما يتوجب عليها الوفاء بالالتزامات الموقعة في عقود التصدير.

إضراب قطاع الطاقة

قال رئيس أكبر اتحاد نقابي مستقل في الجزائر، إنه اتخذ خطوات قانونية لتنفيذ إضراب عام في قطاعات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح رئيس الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة ملال رؤوف لموقع "سكاي نيوز عربية"، الأحد: "اليوم أرسلنا إخطارا وفق القانون بالنزاع الجماعي إلى رئيس المجلس الدستوري، قبل الشروع في ممارسة الحق في الإضراب".

وأضاف رؤوف أن "الإخطار تضمن مطلبا محددا، وهو أن يعلن المجلس شغور منصب رئيس الجمهورية عبر تطبيق المادة 102 من الدستور، وذلك بعد أن أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنفسه أن صحته لا تسمح له بالترشح لعهدة خامسة".

ووفقا للقانون، إذا لم يرد المجلس الدستوري على إخطار الكونفدرالية ويستجيب للمطالب، يحق لها أن تجتمع وتحدد تاريخ الإضراب العام، بحسب رؤوف.

وكانت الكونفدرالية قد نفذت إضرابا يومي 10 و11 مارس الجاري، قالت إنه حقق استجابة واسعة تصل إلى 85 بالمئة بين عمال النفط والغاز.

وبينما نفت شركة الطاقة الحكومية الجزائرية "سوناطراك" حدوث أي إضراب، نشر عمال الشركة بعض الصور ومقاطع الفيديو للاحتجاجات، التي رفعت بها لافتات ترفض بقاء بوتفليقة في السلطة.

ويوم الأحد، اعترف منير صخري مدير إدارة الاتصالات بالشركة في تصريحات لـ"رويترز"، بوقوع احتجاجات في حقل حاسي الرمل، أكبر حقول الغاز في البلاد، لكن "الإنتاج لم يتأثر" على حد قوله.

ويذكر أن حقل حاسي مسعود الغازي الضخم، يعتبر الأكبر في الجزائر ويقع بمحافظة الأغواط على بعد نحو 500 كيلومتر جنوبي العاصمة.

وانتشر على ووسائل إعلام محلية وبين نشطاء فيديوهات لعمال بحقل حاسي الرمل الغازي الضخم جنوبي الجزائر في احتجاج ضد إجراءات الرئيس بوتفليقة، تزامنا مع مليونية الحراك الشعبي الجمعة.

ويبلغ إنتاج الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، من النفط نحو 1.2 مليون برميل يوميا، بعد تخفيض جزء من الإنتاج وفقا لقرارات المنظمة، بينما يبلغ إنتاجها من الغاز نحو 135 مليار متر مكعب، حسب تقديرات حكومية.

ضربة للسلطة وأنصارها بأوروبا

وتوقعت الكونفدرالية أن يجذب الإضراب العام الجديد استجابة أوسع من سابقه "بعدما اعتدت السلطة على الدستور بتمديد العهدة الرابعة للرئيس بدلا من إنهاء ولايته، لعدم تمكنه من القيام بواجباته".

وقال رؤوف إن "العمال المحتجين في حقول النفط والغاز بالجنوب، طالبوا الكونفدرالية بإعلان إضراب عام من أجل الضغط على السلطة".

Advertisements

واعتبر القيادي النقابي أن يؤدي الإضراب العام في قطاع الطاقة الحيوي، إلى ممارسة أكبر قدر من الضغط على السلطة الحاكمة.

وقال: "المالية العامة في اضطراب، وقد اعترفت الحكومة بوجود أزمة خانقة، كما نرى الناس قد توقفت عن دفع فواتير الكهرباء والخدمات كنوع من العصيان المدني".

ومن جهة أخرى، توقع رؤوف ضغطا أوروبيا على السلطة من أجل تفادي تفاقم الأمور، خاصة أن الدول الأوروبية أكبر المستوردين للغاز والنفط الجزائريين.

وقال: "ستتحرك الدول الأوروبية لأنها تعرف عواقب توقف إمدادات النفط والغاز وتأثير ذلك على الأسعار، كما أن أي فوضى ستنجم عن ممطالة السلطة في تنفيذ مطالب المحتجين ستملأ أوروبا باللاجئين، وهو سيناريو لا تتمناه".

"شل عصب الجزائر"

واعتبر الخبير الاقتصادي الجزائري فارس مسدور، أن يحدث أي توقف لإنتاج النفط والغاز شللا كبيرا في كافة مناحي الحياة.

وقال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن إيرادات الدولة من قطاع المحروقات تصل إلى 27 مليار دولار بعد هبوط أسعار النفط، فيما لا تتعدى إيراداتها من خارج هذا القطاع 700 مليون دولار، مما يشير إلى مدى التأثر الخطير إذا اضطرب الإنتاج النفطي.

وقال إن "المس بالعصب الحيوي للاقتصاد الجزائري سيشكل ضغطا كبيرا، وبالفعل، يمكننا أن نرى بوادر على تحرك لاستخدام النفط والغاز في الحراك الشعبي ضد السلطة".



واعتبر مسدور أن السياسات الحكومية خلال العقود الماضية بالتركيز الاعتماد على المحروقات كمورد شبه وحيد للعملات الأجنبية، أدت إلى إهمال وتدهور باقي القطاعات الاقتصادية.

وتابع: "لا يمكن للسطلة أن تصمد في هذه الحالة إذا توقف إنتاج النفط والغاز، فهو العصب الأساسي".

"التغيير الجذري"

"التغيير الجذري للنظام" هي العبارة الوحيدة التي بوتفليقة مع شعبه، في الوقت الحالي، لكن الاختلاف بين الجانبين عميق جداً، حول "الكيفية والموعد"، فبينما يقترح الأول خطة عمل من سبع نقاط، يُصرُّ الثاني على الرفض المطلق بالتظاهر في الشوارع قائلاً "ترحلوا يعني ترحلوا".

وبين ثنايا الصور الفريدة في تاريخ التظاهر السلمي السياسي التي يصنعها الجزائريون منذ 22 فبراير 2019، تكمن أزمة حقيقية حول "انتقال السلطة"، و "كيفية الذهاب نحو الجمهورية الثانية".

فالجزائريين الذين يتظاهرون منذ ما يقارب 3 أسابيع رفضوا مبادرات بوتفليقة، الذي تخلى عن قرار الترشح لولاية رئاسية جديدة بعد 20 عاما في السلطة.

ولم يعلن بوتفليقة تنحيه، وقال إنه سيبقى في السلطة لحين صياغة دستور جديد، وهو ما اعتبرته المعارضة تمديدا فعليا لولايته الحالية.

وأوضح المتظاهرون أنهم يريدون "جيلا جديدا من القادة"، ومن المرجح أن ينظروا إلى تشكيل الحكومة الجديدة بمثابة "حيلة للالتفاف على مطالبهم"، وخرج مئات آلاف المتظاهرين، الجمعة، في أكبر احتجاج منذ بدء المظاهرات.