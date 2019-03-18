شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان اليمنى يعرب عن ارتياحه للأوضاع المستقرة فى محافظة المهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس هيئة الأركان اليمني الفريق الركن بحري عبدالله النخعي عن ارتياحه للأوضاع المستقرة التي تشهدها محافظة المهرة في شرق اليمن بمختلف المجالات.

وأشاد المسؤول العسكري اليمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، خلال لقائه محافظ المهرة راجح باكريت بالمساعي المخلصة التي تبذلها السلطة المحلية في سبيل مواصلة تحقيق التنمية والتطوير الاقتصادي والاجتماعي والأمني في المحافظة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن محافظ المهرة قوله إن الأوضاع في المحافظة تتسم بالهدوء والاستقرار، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها السلطة المحلية في سبيل استتباب الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية وتوفير الخدمات بإسناد من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الأركان اليمنى يعرب عن ارتياحه للأوضاع المستقرة فى محافظة المهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.