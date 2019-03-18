شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تفاعل أمير عسير مع شاعر قرية «كحلان» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
علقت إمارة منطقة عسير على ما نُشر في بعض وسائل الإعلام غير الرسمية عن تفاعُل أمير منطقة عسير مع أحد الشعراء حول مطالب أهالي قرية كحلان بمحافظة تثليث.
وأوضحت إمارة عسير في بيان لها، أن محافظات ومراكز منطقة عسير تأتي جميعها ضمن اهتمامات أمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.
وأشارت إلى أن أمير المنطقة سبق أن التقى محافظ تثليث، واستمع لمطالب المحافظة كافة، ومن ضمنها قرية كحلان التي سبق أن دُرست احتياجاتها ضمن أعمال المجلس المحلي بالمحافظة، ورُفعت إلى مجلس المنطقة، ثم تمت إحالتها إلى الجهات المعنية ذات الاختصاص، وإثر ذلك قام أمير المنطقة بزيارة خاصة إلى القرية، كما عقد اجتماعًا ببعض كبار القرية أسوة ببقية القرى، ووجَّه بتنفيذ عدد من الخدمات الأساسية.
وأهابت إمارة منطقة عسير، في بيانها، بالجميع ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
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