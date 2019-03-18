المتظاهرون يقتحمون التلفزيون ويحتجزون رئيسهم في قصره.. ماذا يحدث في صربيا؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي للاحتجاج على سياسات الرئيس الصربي إلكسندر فوسيتش وحزبه التقدمي الحاكم، وللمطالبة بحرية الإعلام وإنهاء الهجمات على الصحفيين والسياسيين المعارضين، تظاهر الآلاف وقاموا بتشكيل حلقة حول مقر رئيسهم ، لمنعه من مغادرة مقر الإقامة، مرددين هتافات تندد باستقالة الرئيس .

محاصرة الرئيس

وقام المتظاهرون بتشكيل حلقة حول مقر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، لمنعه من مغادرة مقر الإقامة، مرددين هتافات تندد باستقالة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، تجمع آلاف الأشخاص بالقرب من المبنى، وانتشرت عناصر القوات الخاصة على أسطح القصر.

وأوضحت وسائل الأعلام أن الوضع في القصر لا يزال متوترا، وتم حظر حركة المرور وإيقاف تشغيل خدمة الواي فاي في الشوارع.

لماذا بدأت ، وأين وصلت؟

انطلقت أول تظاهرة في صربيا يوم 8 ديسمبر الماضي بدعوة من المنظمات المدنية، وبدعم "تحالف من أجل صربيا" المؤلف من عشرات الأحزاب المعارضة التي تنتمى إلى اليسار واليمين المتطرف.

وينظم معارضو الحكومة منذ ثلاثة أشهر مظاهرات ضد أجواء العنف الناجمة عن التحريض على المخالفين في الرأي والصحفيين المعارضين للفساد داخل الدائرة المحيطة بالرئيس.

وطالب المشاركون في مظاهرات السبت الماضي ، وهو السبت الخامس عشر على التوالي الذي تنظم فيه المظاهرات، بتوفير وسائل إعلام حرة وشروط عادلة لانتخابات نزيهة.



ويرى منتقدو الرئيس أن هذه القناة الحكومية تروج دعاية للرئيس فوتشيتش وحكومته، بينما لا تكاد المعارضة تظهر في الإعلام، مطالبين بحرية التعبير وفتح وسائل الإعلام الرسمية أمام المعارضين.

ويدعم اتحاد المعارضة في صربيا "الائتلاف من أجل صربيا" هذه المسيرات التي يمتد طيفها من اليسار إلى أقصى اليمين.

وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على موقع "فيسبوك" أن مجموعة من المتظاهرين اقتحموا مبنى قناة تلفزيون "آر تي إس" الحكومي ، وكان بوسكو أوبرادوفيتش رئيس الحزب اليميني الراديكالي "دفيري" من بينهم.

الرئيس الصربي يصفهم بـ"الفاشيين"

من جانبه يرفض الرئيس الصربي – الذي بات مؤيدا لأوروبا – اتهامه بـ"السلطوية"، وأطلق حملة تحت اسم "مستقبل صربيا" في مختلف أنحاء البلاد للترويج للنتائج الإيجابية لسياساته.

وتعهد "فوتشيتش"، بالدفاع عن القانون والنظام في البلاد بعد يوم من اقتحام أنصار المعارضة محطة التلفزيون الوطنية في إطار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

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ووصف فوتشيتش قادة المعارضة بأنهم "فاشيون ومثيري شغب ولصوص"، وذلك في خطاب متلفز ألقاه بمقر الرئاسة بوسط العاصمة بلجراد، حيث يحتشد الآلاف من أنصار المعارضة لمطالبته بالتنحي.

وقال فوتشيتش، الأحد، "لن يكون هناك المزيد من العنف، صربيا بلد ديمقراطي وبلد القانون والنظام، وسنرد على الأحداث الجارية".

وأضاف في مقابلة مع محطة ستوديو بي التلفزيونية الموالية للحكومة خلال الاحتجاج إنه مستعد لمناقشة مطالب المعارضة، وأضاف بعد تعرضه للسخرية من مجموعة من المحتجين لدى دخوله مبنى التلفزيون: "أنا مستعد للنظر فى الأسباب التى دفعت الناس للمعارضة".



فوسيتش يشير إلى اختبار شعبية حزبه والمعارضة ترفضوكان فوسيتش أشار في وقت سابق إلى استعداده لاختبار شعبية حزبه في انتخابات مبكرة رغم أن فوك جيريميتش وهو وزير سابق للخارجية وزعيم حزب الشعب الصغير وهو جزء من التحالف المعارض قال إن المعارضة ستقاطع أي انتخابات.

وأضاف: "لن تكون هناك انتخابات شرعية في صربيا بمشاركة المعارضة إلا بعد تهيئة الأوضاع الطبيعية للانتخابات والمعيشة"، وأشار استطلاع للرأي في أكتوبر إلى أن حزب الرئيس يحظى بتأييد 53.3 % من الناخبين في حين تأتي بقية الأحزاب الأخرى بعده بفارق كبير.

سقوط مبنى الإذاعة والتلفزيون

والأحد استولى ممثلو المعارضة على مبنى شركة الإذاعة والتلفزيون في صربيا نتيجة لعدم دعوة قادة المعارضة إلى البرامج المناقشات السياسية، إلا أنه سرعان ما تم إخراج المتظاهرين من المبنى، واستئناف البث.

وكان الوزير أعطى مهلة للمتظاهرين الذين سيطروا على مبنى الإذاعة قبل تفريقهم بالقوة، داعيا المتظاهرين إلى الخروج والاستسلام.

وقال وزير الداخلية الصربي: "لا يوجد شئ اسمه غوغاء يخرجون إلى الشارع ويسقطون النظام، هذه المعارضة عبارة عن مجموعة تتسم بالعنف والتخريب".

واستطرد: "أي محاولة من المتظاهرين لعرقلة الشرطة فسيتم إطلاق الرصاص الحي، والمتظاهرون الذين سيطروا على مبنى الإذاعة بطريقة غير قانونية سيتم محاكمتهم، الأمن الصربي ذاهب لاستعادة السيطرة على مبنى الإذاعة، من يلمس منكم رجل أمن واحد فلا يلوم إلا نفسه".

وأبعدت قوات شرطة مكافحة الشغب، المئات الأشخاص، بينهم قادة المعارضة، الذين اقتحموا مقر التلفزيون للتنديد بالإذاعة التي يعتبرون أن تقاريرها متحيزة إلى حد كبير.

وخلال تظاهرة الأحد انتشر عناصر شرطة مكافحة الشغب الذين لم يسبق لهم الظهور سابقا منذ بدء التجمعات السلمية.

يشار إلى أن الاحتجاجات في بلغراد تزامنت مع خروج الآلاف من أصحاب "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية باريس وعدة مدن أخرى، تنديدا بالأوضاع الاقتصادية في بلادهم، وبسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

و صربيا التي تطمح للانضمام الى الاتحاد الأوروبي تعرضت عام 2025 لانتقادات المفوضية الأوروبية العام الماضي بالنسبة الى حرية الصحافة في البلاد، واستنكرت المفوضية التهديدات والترهيب والعنف ضد الصحافيين.

وفي تقريره الأخير حول صربيا، "حض البرلمان الأوروبي بقوة" السلطات الصربية على "تحسين الأوضاع فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الإعلام".