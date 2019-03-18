محمد بن راشد ومحمد بن زايد: حريصون على مساعدة أصدقائنا الأفغان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال لقائهما مع الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، كل على حدة، عمق علاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية أفغانستان، وحرص الإمارات على دعم الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى مساندة الشعب الأفغاني، لتجاوز التحديات التي يواجهها وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في بلاده.

وبحث سموهما مع ضيف البلاد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تنميتها، كما استعرضوا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والدكتور محمد أشرف غني توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وأفغانستان.