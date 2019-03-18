3.5 مليون مشاهدة للقطات من «كن ضيفي 3»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز عدد مشاهدات اللقطات الترويجية للجزء الثالث من فيلم «كن ضيفي» الذي يلعب بطولته نجم بوليوود شاروخان أكثر من 3.5 مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من بثه أمس الأول.

وتحكي اللقطات المختصرة التي لم تتجاوز نصف دقيقة مغامرة جديدة يخوضها خان بحثاً عن 3 عملات مخبأة في أماكن مختلفة في دبي، ويحاول العثور عليها متنقلاً بين عدة مواقع سياحية وترفيهية تقدم تجربة فريدة لزوارها.

ويستعرض نجم بوليوود العالمي سلسلة من مغامراته المذهلة وغير المتوقعة في دبي هذا العام في الجزء الثالث للفيلم الترويجي الحائز على العديد من الجوائز العالمية «كن ضيفي» «BeMyGuest#».

ويتخذ الفيلم الذي تطلقه دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي منهجاً فريداً ومميزاً لجذب الجمهور والزوّار الدوليين من مختلف دول العالم ليس فقط لزيارة دبي وحسب، بل وتكرار الزيارات مع الأهل والأصدقاء.