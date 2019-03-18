شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 مليون مشاهدة للقطات من «كن ضيفي 3» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز عدد مشاهدات اللقطات الترويجية للجزء الثالث من فيلم «كن ضيفي» الذي يلعب بطولته نجم بوليوود شاروخان أكثر من 3.5 مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من بثه أمس الأول.
وتحكي اللقطات المختصرة التي لم تتجاوز نصف دقيقة مغامرة جديدة يخوضها خان بحثاً عن 3 عملات مخبأة في أماكن مختلفة في دبي، ويحاول العثور عليها متنقلاً بين عدة مواقع سياحية وترفيهية تقدم تجربة فريدة لزوارها.
ويستعرض نجم بوليوود العالمي سلسلة من مغامراته المذهلة وغير المتوقعة في دبي هذا العام في الجزء الثالث للفيلم الترويجي الحائز على العديد من الجوائز العالمية «كن ضيفي» «BeMyGuest#».
ويتخذ الفيلم الذي تطلقه دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي منهجاً فريداً ومميزاً لجذب الجمهور والزوّار الدوليين من مختلف دول العالم ليس فقط لزيارة دبي وحسب، بل وتكرار الزيارات مع الأهل والأصدقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر 3.5 مليون مشاهدة للقطات من «كن ضيفي 3» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.