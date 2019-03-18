مصرع 3 «إسرائيليين» بينهم جنديان في عملية مزدوجة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل ثلاثة «إسرائيليين» وهم جنديان ومستوطن، في هجوم شنّه فلسطيني قريباً من مستوطنة شمال مدينة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة، وأغلقت قوات الاحتلال المستوطنة تحسباً من أن يقوم منفذ العملية بهجوم فيها، خاصة بعد فراره من المكان، وفرض الجنود حصاراً على قرى المنطقة بحثاً عن منفّذ العملية الجريئة، التي أشادت بها حركتا حماس والجهاد، وتوعّد رئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو بمحاسبة المسؤولين عن هذه العملية كما في السابق، واعتدى مستوطنون في الخليل وما حولها على منازل وسيارات الفلسطينيين، فيما أوقف جيش الحرب عشرة فلسطينيين.

وقد لقي جنديان «إسرائيليان» ومستوطن مصرعهم بعملية مركبة «طعن وإطلاق نار» على مفرق مستوطنة «أرئيل» شمال مدينة سلفيت (جنوب غربي نابلس)، وأصيب 4 مستوطنين بجروح خطيرة ووصفت حالة اثنين منهم بالميؤوس منها.

وفي التفاصيل، وصل شاب فلسطيني إلى مفرق المستوطنة، وطعن جندياً «إسرائيلياً» وقتله، وأخذ سلاحه وأطلق النار على الجندي الآخر وأصابه لكنه لفظ أنفاسه متأثراً بجروحه بعد وقت قصير.

وانسحب المهاجم من المكان وأطلق النار على 4 مستوطنين أمامه، وفرّ بسلام، وقُتل مستوطن متأثراً بجروحه.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بروقين القريبة من مستوطنة «أرئيل» وجرى إطلاق نار بين جنود ومسلحين فلسطينيين، تعتقد قوات الاحتلال أنهم منفذو العملية، وأنباء عن إصابة جندي في المكان. وذكرت القناة 13 «الإسرائيلية»، ان جنود الاحتلال وخلال اقتحامهم بروقين، عثروا على سيارة قد تكون لمنفذي العملية، وتجري عمليات تمشيط وبحث، ونشرت قوات خاصة في القرية، فيما تتخوف قوات الاحتلال من تنفيذ عمليات أخرى في المستوطنات القريبة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الجيش أغلقت مداخل عدة قرى في سلفيت، وشرعت بحملات مداهمة وتمشيط واسعتين.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال جوناثان كونريكوس، «أن الهجوم بدأ عندما هاجم الجاني، جندياً بسكين واختطف سلاحه عند مفرق مستوطنة أرئيل جنوب غربي نابلس، على مقربة من قريتي بروقين وبرقة الفلسطينيتين. وأوضح المتحدث أن الفلسطيني تمكن من السيطرة على سيارة انتقل بها إلى قرية بروقين ، بعد أن أصاب «إسرائيليين» آخرين بجروح خطيرة. وتابع أن المهاجم الفلسطيني لا يزال فارّاً، و«أن هناك عملية مطاردة جارية».

وقال مسعفون، إنهم قاموا «بنقل إسرائيليين إلى المستشفى مصابين بجروح من طلقات الرصاص وفي حالة خطيرة».

من جهته قال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أمس : «نحن في أوج عملية ملاحقة الجناة في مكانين مختلفين بمنطقة أرئيل». وأشار إلى أن جنود الجيش وعناصر الشين بيت والأجهزة الأمنية يلاحقون منفذي الهجوم.

وفي إشارة إلى التصعيد الأخير في غزة قال نتنياهو: «إن «إسرائيل» تنظر ببالغ الخطورة إلى إطلاق الصواريخ من قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع». وشدد على أن حماس تتحمل المسؤولية عن كل هجوم ينطلق من قطاع غزة، سواء كان متعمداً أو عن طريق الخطأ. وأضاف «ولهذا السبب قمنا بتوجيه مئة ضربة موجعة لحركة حماس».

وأشادت حماس بالهجوم في الضفة الغربية ووصفته ب«البطولي». وقالت في بيان لم يتبنّ مسؤولية الهجوم: «إن العملية تأتي رداً على انتهاكات جرائم الاحتلال وما يجري في القدس والمسجد الأقصى، ورداً على انتهاكاته بحق الأسرى البواسل في سجونه الظالمة، ومضاعفة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية». وشددت حماس على «أن خيار المقاومة بكافة أشكالها هو الخيار الأقوى والأنجح لردع الاحتلال، وإفشال مخططاته، وحماية حقوق شعبنا ومقدساته والدفاع عنه».

من جانبها، قالت حركة الجهاد إن العملية تعتبر «توجيهاً للبوصلة وتصحيحاً للمسار ونقل المعركة لميدانها الطبيعي والحقيقي وتأكيداً على التناقض الأساسي مع الاحتلال ولا أسباب أخرى للخلاف».

من جهة أخرى رشقت مجموعة من المستوطنين، أمس ، الحجارة تجاه السيارات الفلسطينية المارة على الشارع الالتفافي (60) بالقرب من مستوطنة «كريات أربع» شرق الخليل.

كما هاجم مستوطنون مدججون بالسلاح وبحماية جنود الاحتلال أمس ، منازل الفلسطينيين في التواني شرق يطا جنوب الخليل . وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور، إن العشرات من مستوطني «ماعون» المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق يطا، هاجموا منازل المواطنين المحاذية للمستوطنة، ورشقوها بالحجارة.

وفي بيت لحم أخطرت سلطات الاحتلال أمس ، عدداً من منازل الفلسطينيين المأهولة وقيد الإنشاء بالهدم، في منطقتي «خلة النحلة» و«خلة القطن» جنوب شرق بيت لحم. وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقتي خلة النحلة والقطن، وقاموا بتسليم مواطنين إخطارات بهدم منازلهم بحجة عدم الترخيص، بلغت سبعة منازل، منها مأهولة وأخرى قيد الإنشاء.

إلى جانب ذلك، اعتقل جيش الاحتلال أمس 10 فلسطينيين خلال مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

كما داهمت ، مدينة سلفيت وقرية خربة قيس وقرى قراوة بني زيد ومزارع النوباني شمال رام الله واللبن الشرقية وعمورية جنوب نابلس، كما اقتحم جنود الاحتلال عشرات المنازل والمحال التجارية والمساجد في تلك المناطق واستولوا على تسجيلات كاميرات المراقبة وسط اندلاع مواجهات. وأفادت مصادر مقدسية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى الشريف وتجولوا فيها بحماية الاحتلال. (وكالات)