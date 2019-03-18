رئيسة وزراء نيوزيلندا: تلقيت «بيان» السفاح قبل 9 دقائق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، أمس الأحد، إنّ مكتبها تلقّى الجمعة، قبل تسع دقائق من بداية الاعتداء الإرهابي على مسجدين في كرايست تشيرش، «بياناً» من المسلّح الذي أقدم على قتل 50 شخصاً.

وأوضحت أردرن لصحفيين «كنتُ واحدةً من أكثر من 30 متلقّياً للبيان الذي أُرسِل قبل تسع دقائق من حصول الاعتداء» على المسجدين. وأشارت إلى أنّ البيان «لم يتضمّن أيّ موقع أو تفاصيل محدّدة»، مضيفة أنّه تمّ إرساله إلى أجهزة الأمن خلال أقلّ من دقيقتين بعد استلامه.

وقالت رئيسة الوزراء إنّها قرأت «عناصر» من هذا «البيان» الواقع في 74 صفحة الذي برّر فيه مطلق النار أسباب المجزرة التي ارتكبها. واعتبرت أردرن أنّ «وجود بيان أيديولوجي لوجهات النظر المتطرّفة هو بالطبع أمر مقلق للغاية».

ونشر منفّذ الهجوم، الأسترالي برينتون هاريسون تارانت (28 عاماً)، بياناً عنصريّاً على مواقع التواصل الاجتماعي قبل تنفيذ الهجوم. وبدا أنّه استوحى نظريّات منتشرة في أوساط اليمين المتطرف تقول إنّ «الشعوب الأوروبّية» تُستبدل بمهاجرين غير أوروبّيين. وأعلن في بيانه أنّه قرّر تنفيذ اعتدائه في نيوزيلندا لكي يُبيّن أنّ «ما من منطقة في العالم بمنأى. الغزاة منتشرون على أراضينا، لا مكان آمناً، حتّى أكثر الأماكن النائية».

ونقل المهاجم مباشرةً على الإنترنت مقاطع من الاعتداء، حيث ظهر يتنقّل داخل المسجد ويُطلق النار عشوائيّاً على المصلّين ولا يتردّد في العودة للإجهاز على من بقي حيّاً.

الى جانب ذلك، أعلنت السلطات النيوزيلندية، أمس الأحد، أنها أقفلت مطار دنيدن بعد العثور على طرد مشبوه. وقالت الشرطة في بيان «إن مطار دنيدن مقفل في الوقت الحاضر».

وقال موظف في شركة «إير نيوزيلند» موجود في المكان لوكالة فرانس برس، أنه لم يتم إخلاء المطار. وأفاد بأن عدداً قليلاً من الرحلات تأثر بهذا الإغلاق الذي حصل مساء الأحد. وحسب موقع مراقبة حركة الطيران «فلايت اوير» فإن الرحلة 691 التابعة لشركة «اير نيوزيلند» القادمة من ويلينجتون، حلقت مراراً فوق مطار دنيدن لنحو ساعة قبل أن تعود أدراجها الى العاصمة النيوزيلندية.(وكالات)