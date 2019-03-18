نيوزيلندا تكرم ضحايا الاعتداء على مسجدي كرايست تشيرش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيت نيوزيلندا، امس الأحد، ذكرى ضحايا المجزرة التي وقعت في مسجدين في بلدة كرايست تشيرش، فيما تتضح تدريجياً وقائع الاعتداء، ملقية الضوء على تفاصيل أليمة، وأعمال بطولية رافقت عملية إطلاق النار.

وفي الوقت الذي بدأ تسليم رفات بعض الضحايا إلى الأسر، كشفت قائمة غير كاملة بالضحايا أن أعمارهم تتراوح بين ثلاث سنوات و77 سنة، وأن أربع نساء على الأقل، في عداد القتلى.

ومنفذ المجزرة المتطرف الأسترالي برينتون تارانت، شكل بيده شارة العنصريين لدى مثوله أمام محكمة وجهت إليه تهمة القتل. ومدرّب اللياقة البدنيّة السابق الذي جاهر بكونه فاشياً، قال إنه حضر طوال عامين لهذه المجزرة في «بيان» عنصري من 74 صفحة على تويتر بعنوان «الاستبدال الكبير».

ومنذ الجمعة، ينكب المحققون على تحليل مواقع عدة، بينها مسجدا النور ولينوود، وأيضاً منزل في مدينة دندين جنوب شرق البلاد، حيث كان يقيم مطلق النار. لكن يبدو أن صبر الأقارب نفد، وهم يرغبون في استعادة الرفات والبدء بالتشييع. وحاولت أردرن الأحد تبديد سخطهم، وقالت يمكنني أن أؤكد أننا سنبدأ بتسليم جثث الضحايا إلى الأسر اعتباراً من مساء اليوم (امس الأحد). وذكرت أن جميع الجثث ستسلم بحلول الأربعاء.

وقالت السلطات إن 34 جريحاً لا يزالون في المستشفيات، بينهم ألين الساطي (4 سنوات) التي أصيبت بجروح بالغة. وكانت الطفلة مع والدها الحلاق الأردني، وسيم الساطي، في مسجد النور عندما أصيبت بثلاث رصاصات على الأقل. وكان وسيم الساطي هاجر إلى نيوزيلندا عام 2014. وقال في مقطع فيديو نشر على فيسبوك صور في سريره في المستشفى قبل أن يخضع لعملية جراحية «أرجوكم صلوا لأجل ابنتي ولأجلي».

ويكتشف النيوزيلنديون تدريجياً تفاصيل مروعة عن المجزرة، وفي المقابل أيضاً عن أعمال بطولية.

ونشر موقع «ستاف.كو.إن زي» الإخباري، شهادة عبد العزيز الأفغاني الأصل الذي وصف ب«البطل» بعدما جازف بحياته لطرد القاتل. وروى عبد العزيز البالغ من العمر 48 عاماً، أنه عند سماع إطلاق نار، هرع إلى خارج مسجد لينوود تاركاً فيه ابنيه البالغين من العمر 5 و11 عاماً. وقام بمطاردة مطلق النار الذي كان يتوجه إلى سيارته لجلب قطعة سلاح جديدة، فتسلل بين سيارات مركونة، وتمكن من السيطرة على قطعة سلاح كان المهاجم تركها لنفاد الذخيرة منها.

ويروي عبد العزيز انه بعد أن استولى على السلاح المتروك «رماه كالسهم على سيارته فحطم زجاجها»، مضيفاً «هذا ما أخافه» فغادر المكان.

وفي أرجاء الجزيرة الهادئة، تفاعل المواطنون مع دعوات التّضامن العابرة للديانات، إذ تمّ جمع ملايين الدولارات، والتبرّع بالطعام الحلال، بل وحتّى تطوّع البعض بمرافقة المسلمين الخائفين الآن من السّير بمفردهم في الشوارع.

وكتب على يافطة كبيرة علقت قرب موقع تكدست فيه باقات الورد «نقف إلى جانب المسلمين إخواننا وأخواتنا».

(وكالات)