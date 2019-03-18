ليفربول يتصدر الدوري بفوز صعب على فولهام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجا ليفربول من فخ مضيفه فولهام وتغلب عليه بصعوبة 2-1 ليتصدر ترتيب بطولة إنجلترا موقتاً، مستغلا غياب مانشستر سيتي حامل اللقب عن المرحلة ال31 لانشغاله في مسابقة الكأس.

ورفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يلعب مباراته المؤجلة في هذه المرحلة ضد جاره مانشستر يونايتد في 24 إبريل/ نيسان المقبل.

وافتتح مهاجمه السنغالي ساديو مانيه التسجيل بعد لعبة مشتركة رائعة مع البرازيلي روبرتو فيرمينو (26)، ورفع مانيه رصيده إلى 17 هدفاً في المركز الثاني على لائحة هدافي الدوري، بالتساوي مع ثلاثة لاعبين آخرين هم زميله المصري محمد صلاح وهاري كاين (توتنهام) والجابوني بيار ايميريك أوباميانج (أرسنال)، في حين يحتل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو (مانشستر سيتي) الصدارة برصيد 18 هدفاً.

وارتكب قلب دفاع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك خطأ فادحاً في اعادة الكرة إلى حارس مرماه البرازيلي اليسون بيكر، فخطفها مهاجم ليفربول السابق الهولندي راين بابل وتابعها داخل الشباك (75).

ثم ارتكب حارس فولهام ريكو خطأ عندما أعاق مانيه داخل المنطقة، فلم يتردد الحكم في احتساب ركلة جزاء لليفربول ترجمها الاختصاصي جيمس ميلنر إلى هدف الفوز (81).

وفي مباراة ثانية، فاز إيفرتون على تشيلسي 2-صفر.