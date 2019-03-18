«الهلال» تتسلم معدات طبية من «في بي إس» لتعزيز قطاع الصحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أجهزة ومعدات طبية تبرعت بها مجموعة «في بي أس» للرعاية الصحية لدعم برامج الهيئة في مجال تعزيز الخدمات الصحية في اليمن، بينما يواصل مستشفى «المواسط» في تعز تقديم خدماته للمرضى بدعم من الإمارات.

وجاء تسليم الأجهزة والمعدات خلال استقبال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمقر الهيئة، أمس، الدكتور شمشير فايليل رئيس المجموعة بحضور احمد محسن بوجر ملحق شؤن المغتربين في سفارة اليمن لدى الدولة وعدد من المسؤولين في الهيئة والمجموعة.

وتضمنت المعدات الطبية أجهزة التنظير الجراحي التي تستخدم في العمليات الجراحية إلى جانب الأجهزة التشخيصية ومواد طبية متنوعة لتعزيز قدرة القطاع الصحي في اليمن ومساعدته على تقديم الخدمات الطبية التي تحتاجها الساحة اليمنية في الوقت الراهن.

وأشاد الدكتور محمد عتيق الفلاحي بمبادرة مجموعة «في بي أس» في دعم جهود هيئة الهلال الأحمر ومبادراتها الإنسانية في اليمن مشيرا إلى أن المجموعة تعتبر من المؤسسات الرائدة في مساندة جهود الهيئة على الساحة الإنسانية التي تشهد تحديات إنسانية وصحية عديدة، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتجاوب فيها المجموعة مع البرامج والخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة في العديد من الدول. وأكد أن تبرع المجموعة بهذه الأدوية والمواد جاء ملبيا لاحتياجات المؤسسات الصحية في اليمن، التي تعاني شحا في هذا المرفق الحيوي ومعززا لقدراتها في مواجهة التحديات الطبية التي تواجهها.

من جانبه قال الدكتور شمشير فايليل إن هذا التبرع يأتي تضامنا مع الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن وتقديرا للدور التنموي الذي تضطلع به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الساحة اليمنية وتعزيز مبادراتها في تخفيف معاناة المرضى المحتاجين من خلال البرامج التي تنفذها لهم في المجال الطبي، مشيرا إلى أن المجموعة قررت دعم جهود الهيئة في هذا الصدد ومساندتها على تحقيق رسالتها الإنسانية العالمية وتعزيز الجهود الرامية للحد من وطأة المعاناة الصحية في المحافظات اليمنية كافة، ودعم القطاع الطبي الذي تقف مؤسساته الصحية عاجزة عن تقديم خدمات الرعاية و العلاج اللازم للأشقاء في اليمن.

وأضاف أمام هذا الوضع الصعب لم يكن بمقدورنا أن نقف مكتوفي الأيدي والعديد من المؤسسات الصحية اليمنية عاجزة عن أداء دورها الإنساني الصحي، لذلك كان لا بد لنا من دعم قدراتها العلاجية ومساعدتها على أداء دورها بصورة أفضل في هذه الظروف الحرجة.

وأشاد احمد محسن بوجر بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في دعم الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، مؤكدا أن مواقف الإمارات في هذا الصدد ستظل خالدة في وجدان الشعب اليمني مثمنا المبادرات التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الساحة اليمنية في المجالات كافة.

في الأثناء، يواصل «مستشفى المواسط» الريفي في محافظة تعز اليمنية، الذي أعيد تشغيله مؤخرا بدعم من دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، تقديم خدماته العلاجية و الطبية مجانا للمواطنين اليمنيين من مناطق مديرية المواسط وقرى ومناطق المديريات الأخرى.

وبلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى وقدم لها الرعاية الصحية بعد مرور أسبوعين على إعادة تشغيله حوالي ثلاثة آلاف يمني من بينهم أكثر من 79 حالة أجريت لها عمليات تراوحت بين الكبرى والصغرى. وقال الدكتور عبد مقبل سيف مدير مستشفى المواسط الريفي إن عدد المرضي الذين يراجعون المستشفى يتزايد يوما بعد يوم، موضحا أنهم يتلقون الرعاية الصحية الجيدة في مجالات الفحوص المخبرية وأقسام النساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة والجراحة إلى جانب الصيدلية التي تمدهم بالدواء المتوفر لديها. وأعرب عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلتها تقديم المساعدات والمعونات لمحافظة تعز عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. (وام)