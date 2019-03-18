شكرا لقرائتكم خبر عن «التسامح» روح تسري في جنبات «سكة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

اختلفت الأفكار وتعددت، صيغ التعبير، لكن الإلهام يبقى واحداً، نراه في ملابس الصلاة الملونة والمعطرة بعبارات الجدة، وفي لغتنا العربية التي حملت قيم التسامح على مر العصور، كما نراه في القلوب المتوازية على كفتي ميزان يكمل أسودها بياض الآخر فيعتدل الكون. وتتباين طبقات البشر وألوانهم في عمل آخر ليدمجهم الطين ويوحد إنسانيتهم، ويبرز من جديد صدى التسامح كما في معظم الأعمال التي يحتضنها معرض «سكة» الفني في نسخته التاسعة.

عن دور اللغة العربية في نشر روح التسامح على مر العصور، يتحدث عمل الفنانة الإماراتية إيمان آل رحمة، وتقول: منذ القدم كانت حضارتنا العربية والإسلامية تهدف إلى نشر السلام، ومد جسور التعاون في مختلف المجالات الثقافية منها، العلمية، والاقتصادية، واليوم نلاحظ أن الإمارات تلعب دوراً بارزاً في هذا المجال بنشر رسالة السلام والتسامح حول العالم.

وعملت آل رحمة على إبراز فكرة العمل باعتمادها الأبعاد الثلاثية وترمز بها إلى الأبعاد التي كانت تصلها الحضارة العربية.

وعن العلاقة بين الأجيال، يحكي عمل الفنانة الإماراتية ميثاء حمدان «عندما تبتعدين» والمستوحى من علاقتها بجدتها التي رمزت إليها بملابس الصلاة التي كانت تهديها لحفيداتها بعد أن تعطرها بعطورها المفضلة لتعبر عن حبها لهن.

وخطت ميثاء حمدان على الملابس عبارات الجدة التي تعبر عن التسامح والحب في الإمارات لتوثق هذه المشاعر الرائعة التي تربط الجيلين.

وتقول: عندما سافرت جدتي للعلاج افتقدناها بشدة، فصرنا ننام بملابس الصلاة التي أهدتها لنا لنشمّ رائحتها فيها، ومن هنا جاءت فكرة العمل الفني.

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ولأن العملة الورقية لأي بلد تلعب دور السفير الصامت، كما تصفها الفنانة المصرية المولودة في الإمارات فرح عبدالهادي، اختارت أن تجعل من وحدات الدرهم موضوعاً للوحاتها برموزها ومعالمها التاريخية والتراثية.

وتؤكد أن هذه الأوراق ليست مجرد وسيلة للتبادل المادي وحسب، وتقول: الجانب الذي شد الزوار للمعرض هو اعتمادي أسلوب الطباعة المستخدم في طباعة العملة الورقية الإماراتية الذي يمتاز بتقنية عالية ومتطورة تدل على مستوى الأمن في الدولة، إذ ظهرت الطباعة المخفية للأوراق عند استخدام الأشعة البنفسجية في المكان.

وعن الاختلافات بين البشر يتحدث عمل الفنانة المصرية إسراء رمضان، وتقول: نحن كبشر نبدو مختلفين بالأشكال، والألوان، والعقائد، وردود الأفعال، والكثير من التفاصيل، لكننا جميعاً خلقنا من طين، وعلينا أن نتقبل بعضنا بعضاً. وهذه هي الرسالة التي أردت إيصالها في هذا العمل الذي حاولت أن أبين فيه الاختلافات بين البشر بألوان الطين، وبالملامح، البعض بوجهين، وآخرون بنصف وجه، هناك أناس في الأعلى وآخرون يتدرجون صعوداً ونزولاً مشكلين طبقات المجتمع، لكن الجميع يتساوون في المعدن والمادة التي تشكل وجودهم وأرواحهم.

وهناك من وجد في شعار «التسامح» دافعاً للمشاركة بعد سنوات من مراقبة المعرض عن بعد، كما تذكر الفنانة الإماراتية نورا النيادي. وتقول: ما شجعني على المشاركة هو العمل الفني الذي عملت عليه العام الماضي في اليابان، ويدور حول كسر حاجز اختلاف الثقافات التي تبقى جميلة باختلافها، لكن لا يمنع أن نقدم على اكتشافها، والتعرف إليها عن قرب. ويحوي معرض «عربي في طوكيو» مجموعة من الصور لياباني يرتدي الزي الإماراتي، وهو من محبي الثقافة الإماراتية كما يتكلم لهجتنا، ولديه مجموعة من الأزياء المحلية، والهدف من الصور إيصال رسالة تؤكد أن البشر جميعاً على اختلاف ثقافاتهم ومعتقداتهم يبقون متّحدين ومتقاربين.

ولعل من الصعب تجاوز عمل الفنانة الإماراتية خولة درويش الذي يتحدث عن مفهوم القوى المعاكسة في الطبيعة، والتي خلقت لتكمل بعضها بعضاً كالشمس والقمر، الليل والنهار، الأبيض والأسود اللذين اختارتهما لتلون القلبين الموضوعين في ميزان قديم جداً يرمز للتوازن. وتقول: يرمز اللونان إلى كل تلك الاختلافات الممكنة التي يمكن أن يحملها كل منهما من لون ،وديانة، واعتقاد، وعرق، وأردت القول إن الجميع يكملون بعضهم بعضاً ويمكنهم التعايش بسلام.

وتبرر اختيارها لرمز القلب لما لهذا العنصر من قيمة كبيرة لكونه جوهر الإنسان، إضافة إلى كونها عرفت في الوسط الفني ب«فنانة القلوب» لتطرقها إلى هذا الرمز في جميع أعمالها.