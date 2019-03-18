ظاهرة مقلقة

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التقرير الذي صدر عن لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، قبل نحو عام، كان خطيراً، وعلى مستوى كبير من الأهمية، إذ أشار إلى ارتفاع معدلات الطلاق، وانخفاض عقود زواج المواطنين من مواطنات في السنوات العشر السابقة، بنسب متفاوتة بين إمارات الدولة، ورغم ذلك لم يقرع الجرس، ولم يتسارع المعنيون لدراسة واقع الحال، ومعالجته.

أبرز ما في الظاهرة -حسب التقرير- هو أنه في إحدى الإمارات كان نحو ثلث حالات الطلاق التي وقعت فيها جرى في العام الأول من الزواج، وهذا يعني بما لا يحتمل النقاش غير المجدي، عدم القدرة على اختيار شريك العمر المناسب، أو لنقل عدم التوفيق في ذلك، لكنه في كل الأحوال فشل ما كان يجب الوصول إليه، وبهذه السرعة، والطرفان في بداية تأقلم كل منهما على طباع وتصرفات وأفكار الآخر، وقد يحدث حمل في هذه الفترة، بما يعني ولادة أول ضحية للطلاق المبكر.

ويؤكد التقرير تداخل عدة عوامل تساهم في تأخر سن الزواج لدى المواطنين والمواطنات، منها على سبيل المثال لا الحصر، غلاء المعيشة، وعدم توفر مسكن، وغلاء المهور، وعدم الرغبة في تحمل الأعباء المالية للزواج، والعادات والتقاليد التي تفرض التزامات كبيرة على الأزواج.

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ويبدو أن بعض القيم والمفاهيم والأخلاقيات تغيرت مع مرور الزمن، فنسبة الطلاق كانت قديماً ضئيلة جداً، ولا تقع في الأغلب إلا بسبب ضرر جسيم، أو بما يخالف الشرع والقانون، أما اليوم فالطلاق يقع أحياناً لأتفه الأسباب، وكثير من أسبابه لا يعتد بها، ولا يجوز أن تؤدي إلى أبغض ما حلله الله سبحانه وتعالى، للبشر.

ومن نافل القول أن الزوجة هي الخاسر الأكبر عند وقوع الطلاق، وتتأذى اجتماعياً ومادياً، خاصة مع وجود أولاد لها حق حضانتهم، وآخرون للزوج حق حضانتهم، فيتشتت شمل الأسرة، ويبدأ التمهيد لوجود مشاكل، وأحياناً شعور بالكراهية في أعماق الأبناء للوالدين المطلقين، أو لأحدهما، نتيجة ما يتعرضون له من إهمال وحرمان من العواطف والرعاية والحب الكبير الذي يجب أن يتلقاه الابن من أبويه.

كارثة الطلاق تنعكس مباشرة على الأبناء، ويعانيها المجتمع أيضاً، فالمجتمع القوي المتماسك هو مجموع أسره، فإذا كانت مفككة، وكل في طريق، فعلى المجتمع السلام.

يجب ألا نقدم على الزواج إلا عندما نتأكد أننا مستعدون له مادياً على أكمل وجه، وبلا إسراف، أو ديون، ونختار شريك، أو شريكة العمر بكثير من التأني والعقلانية، وبقليل من العواطف المتقلبة، وعلى درجة عالية من الثقافة الزوجية التي تفترض أن يتفاهم الطرفان على القواسم المشتركة، ولا يصر كل منهما على أن يقيم مملكته منفرداً.

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